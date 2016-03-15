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    Коста может потерять место в сборной

    Нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста может потерять место в составе своей национальной команды из-за поведения в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Эвертона».

    Напомним, между Костой и полузащитником ливерпульцев Гаретом Бэрри произошла стычка, в ходе которой игрок «Челси» пытался укусить соперника, за что получил вторую желтую карточку. Также по итогам этой игры ФА выдвинула Косте обвинения в неприличном поведении за адресованные зрителям жесты.

    Сообщается, что по причине несдержанного поведения Косты главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске принял решение не вызывать его на товарищеские встречи с командами Италии и Румынии.

    Источник: The Sun

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    15.03.2016 20:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 15 марта 2016, 20:36

      Ему в хоккей нужно поиграть в канаде например ему там быстро все обьяснят!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Andrei1984 15 марта 2016, 22:46

      У нас топ гаи в КХЛ тоже приличные)))

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