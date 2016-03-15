Коста может потерять место в сборной

Нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста может потерять место в составе своей национальной команды из-за поведения в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Эвертона».

Напомним, между Костой и полузащитником ливерпульцев Гаретом Бэрри произошла стычка, в ходе которой игрок «Челси» пытался укусить соперника, за что получил вторую желтую карточку. Также по итогам этой игры ФА выдвинула Косте обвинения в неприличном поведении за адресованные зрителям жесты.

Сообщается, что по причине несдержанного поведения Косты главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске принял решение не вызывать его на товарищеские встречи с командами Италии и Румынии.