Гомес возвращается в сборную Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на товарищеские матчи с Англией и Италией, передает DW.

В национальную команду вернулся нападающий «Бешикташа» Марио Гомес, а свой дебют может оформить защитник «Шальке-04» Джонатан Та.

Состав:

Вратари: Нойер («Бавария»), Лено («Байер»), тер Штеген («Барселона», Испания), Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Джан («Ливерпуль»), Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хуммельс («Боруссия» Д), Мустафи («Валенсия»), Рюдигер («Рома»), Руди («Хоффенхайм»), Та («Байер»).

Полузащитники: Беллараби («Байер»), Дракслер («Вольфсбург»), Гетце («Бавария»), Хедира («Ювентус»), Крамер («Байер»), Кроос («Реал»), Крузе («Вольфсбург»), Озил («Арсенал»), Подольски («Галатасарай»), Ройс («Боруссия» Д), Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Гомес («Бешикташ»), Мюллер («Бавария»), Шюррле («Вольфсбург»), Фолланд («Хоффенхайм»).