Во время матча «Боруссии» и «Майнца» умер болельщик

Во время противостояния дортмундской «Боруссии» и «Майнца» (2:0) от сердечного приступа скончался болельщик.

Второй фанат был доставлен в больницу.

«К сожалению, один из болельщиков скончался. Состояние второго болельщика стабильное», - сказали в «Боруссии».

Нападающий Марко Ройс подтвердил, что игроки ничего не знали о случившемся:

«Игроки не знали о том, что произошло, и нас слегка раздражала тишина, воцарившаяся на стадионе.

После игры тренер сказал о случившемся, и результат матча внезапно перестал казаться нам чем-то важным», - сказал Ройс.