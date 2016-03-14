Во время матча «Боруссии» и «Майнца» умер болельщик

Во время противостояния дортмундской «Боруссии» и «Майнца» (2:0) от сердечного приступа скончался болельщик.
Второй фанат был доставлен в больницу.
«К сожалению, один из болельщиков скончался. Состояние второго болельщика стабильное», - сказали в «Боруссии».
Нападающий Марко Ройс подтвердил, что игроки ничего не знали о случившемся:
«Игроки не знали о том, что произошло, и нас слегка раздражала тишина, воцарившаяся на стадионе.
После игры тренер сказал о случившемся, и результат матча внезапно перестал казаться нам чем-то важным», - сказал Ройс.
Источник: FourFourTwo