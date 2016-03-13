Крицюк: «Вызов в сборную – это не шаг вперед, а просто оказанное доверие»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ с «Мордовией» (1:0), а также поделился мыслями насчет своего вызова в сборную России.

«После удаления ход игры поменялся и было тяжело, однако вся команда билась до конца, спасибо им, они меня выручали. В футболе нужно быть готовым ко всему, по правде, здесь не обойтись без удачи.

Приятно, что моя игра обратила на себя внимание тренеров сборной, но сейчас я думаю только об играх “Краснодара”. Сейчас нужно работать и доказывать.

Я думаю, что вызов в сборную – большая ответственность, и не стоит рассматривать его как шаг вперед, просто мне оказывают доверие. Тренеры, наверное, просто хотят увидеть мой уровень. Дальше все зависит от меня», – сказал Крицюк.