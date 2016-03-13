«ПСЖ» обеспечил себе звание чемпиона Франции за восемь туров до конца чемпионата

Уничтожив на выезде «Труа» в матче 30-го тура Лиги 1 со счетом 9:0, «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона Франции.

Отрыв между парижанами и идущим вторым «Монако» достиг 25-ти очков, что не оставляет конкурентам никаких математических шансов за оставшиеся восемь туров опередить «ПСЖ» в турнирной таблице.

Отметим, что парижский клуб таким образом установил своеобразный рекорд. Ранее «Лион» также досрочно выигрывал чемпионат, однако «ткачи» сделали это «лишь» за пять туров до завершения сезона-2006/07.

В текущем чемпионате франции «ПСЖ» до сих пор потерпел только одно поражение.