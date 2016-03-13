«Мордовия» - «Краснодар». Онлайн-трансляция

«Мордовия» неплохо провела первый матч после зимней паузы в Уфе, но не сумела удержать победу, пропустив на последней добавленной минуте.Теперь подопечным Андрея Гордеева, чтобы покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, необходимо обыгрывать «Краснодар».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» - «Краснодар». Начало в 14:30. Не пропустите!