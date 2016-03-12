Писарев: «Пенальти на Зе Луише скорее был»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев выразил свое мнение по поводу назначения пенальти в ворота «Амкара» в поединке 20-го тура РФПЛ «Спартаком» (1:2).

«Фол скорее был. Защитник положил руку на Зе Луиша, а тот грамотно подставился», – сказал Писарев.

Напомним, «Спартак» одержал волевую победу, пропустив от пермяков гол в первом тайме. Отметим, что наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча посетовал на неправильность судейского решения эпизоде в падением форварда красно-белых Зе Луиша в штрафной площади пермской команды.