Рейнгольд: «Аплодирую решению Слуцкого вернуть Кержакова в сборную России»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о приглашении в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с Литвой и Францией нападающего «Цюриха» Александра Кержакова.

«Я аплодирую решению Слуцкого вернуть Кержакова в национальную команду. Не нужно смотреть на возраст игрока, все зависит от его кондиций. Кержаков, судя по всему, чувствует себя хорошо, он является примером для молодых игроков, потому что Александр отрабатывает по полной. Его работоспособность удивляет с учетом его 33-летнего возраста. Слуцкого не обманешь, он не стал бы вызывать игрока, который не в порядке. Значит, Кержаков в порядке, и я желаю ему успеха», – сказал Рейнгольд.