Мутко: «Пока мы Нойштедтера на гражданство не представляли»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как проходит процесс натурализации полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

«Это не от нас зависит. Пока мы его на гражданство не представляли. В Германии нет двойного гражданства.

Для того, чтобы быть гражданином России, ему надо отказываться от немецкого гражданства. Либо он должен сделать выбор, либо министерство юстиции должно сделать исключение. Все просьбы мы высказали», – заявил Мутко.

Ранее главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявлял, что Нойштедтер мог бы попасть в заявку команды на Евро-2016, если получит российское гражданство.