Нолито: «Не смогу отказать «Барселоне»

Нападающий «Сельты» Нолито рассказал о трансферных предложениях, которые он получал минувшей зимой.

«В декабре меня приглашали клубы из России, Китая и Дубая. Но мне все нравится в «Сельте», и я бы хотел выступать в Лиге чемпионов.

Президент клуба мне сказал, что отпустить меня зимой было бы безумием, и я был рад это слышать.

Если «Барселона» согласится выплатить за меня отступные, то я не смогу отказать. Но и в «Сельте» мне все нравится», – сказал Нолито.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Нолито, и стороны уже достигли договоренности о переходе футболиста в каталонский клуб.