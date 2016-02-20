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    Нолито пополнит ряды «Барселоны» этим летом

    "Барселона" достигла договоренности с "Сельтой" о переходе нападающего галисийского клуба Нолито. Зимой клуб из Виго не принял предложение сине-гранатовых об аренде игрока, однако летом "Сельта" готова отпустить форварда в столицу Каталонии, причем, за сумму, меньшую, нежели прописана в его контракте в качестве отступных и составляет 18 миллионов евро.

    Напомним, в зимнее трансферное окно каталонский клуб не мог себе позволить осуществить полноценный трансфер по причине долгового ограничения. Отметим, что наставник "блауграна" Луис Энрике полностью сосредоточен на 29-летнем форварде "Сельты", других игроков он не рассматривает, так как считает Нолито оптимальной кандидатурой.

    В нынешнем чемпионате Испании нападающий принял участие в 15-ти встречах, забил восемь мячей и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

    Источник: Sport.es

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    20.02.2016 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Mighost 20 февраля 2016, 14:42

      Лучше бы защитника надежного купили!!!

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