Кержаков: «Переход в «Спартак»? Невообразимо»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", признался, что не видит никакой возможности своего перехода в "Спартак".

"Только не в "Спартак". Футбольная жизнь настолько непредсказуема, никто никогда не зарекается, что не перейдет ни в какую команду. Понятно, что "Зенит" - моя родная команда, и я не могу представить себя в "Спартаке", это просто невообразимо", - сказал Кержаков.