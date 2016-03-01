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    Кержаков: «Переход в «Спартак»? Невообразимо»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", признался, что не видит никакой возможности своего перехода в "Спартак".

    "Только не в "Спартак". Футбольная жизнь настолько непредсказуема, никто никогда не зарекается, что не перейдет ни в какую команду. Понятно, что "Зенит" - моя родная команда, и я не могу представить себя в "Спартаке", это просто невообразимо", - сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2016 14:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 1 марта 2016, 19:10

      да нах ты нужен,чудище криволапое

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 1 марта 2016, 21:10

      Пустоголовый ты к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Zeff 2 марта 2016, 05:39

      молишься на кержа и шаву-молись на здоровье,а вот мнение своё недалёкое и ничем не обоснованное засунь себе в межбуличье

      -1
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      Рейтинг: +506

      Baggio1986 1 марта 2016, 19:00

      А в Динамо поиграть-это нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 1 марта 2016, 16:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кержаков тупой как пробка. Только идиот мог позволить украсть у себя 10 млн баксов. Ну а рассылка телкам фоток себя голого это просто верх идиотизма.

      -4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 марта 2016, 15:58

      Широкой за то скакать по командам может,на пару с Кокориным

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 14:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже мечтать не смей, ага, кто тебя туда пустит?

      -7
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      Рейтинг: +5

      За Питер и ЗЕНИТ. > Aztec58 1 марта 2016, 16:30

      Лучше закончить карьеру,чем играть со свиньями.

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > За Питер и ЗЕНИТ. 1 марта 2016, 20:00

      лучше ее вообще не начинать,если есть возможность только за калошлак бомжатский играть)кривоногий рискнул...ну хоть народ посмешил,а англичанам и того больше,глагол новый дал))за свинюшек тоже не айс выступать,но уж лучше за них,чем за...ну ты понял=)

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Недовольный 1 марта 2016, 21:15

      Ты, ПТУшник, пиши нормально, а то непонятно. ничего.

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