Кержаков: «Переход в «Спартак»? Невообразимо»

да нах ты нужен,чудище криволапое
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", признался, что не видит никакой возможности своего перехода в "Спартак".
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", признался, что не видит никакой возможности своего перехода в "Спартак".
да нах ты нужен,чудище криволапое
А в Динамо поиграть-это нормально!!!
Даже мечтать не смей, ага, кто тебя туда пустит?
лучше ее вообще не начинать,если есть возможность только за калошлак бомжатский играть)кривоногий рискнул...ну хоть народ посмешил,а англичанам и того больше,глагол новый дал))за свинюшек тоже не айс выступать,но уж лучше за них,чем за...ну ты понял=)
Ты, ПТУшник, пиши нормально, а то непонятно. ничего.