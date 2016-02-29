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    Радимов: «Увольнение Хохлова из «Кубани» к футболу отношения не имело»

    Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что бывший рулевой "Кубани" Дмитрий Хохлов был уволен из краснодарского клуба не по футбольному принципу.

    "Главный вывод, который сделал Дмитрий Хохлов после "Кубани" – это то, что нельзя идти в клуб с таким управленческим хаосом, какой был тогда в "Кубани". Когда одни руководители обещания дают, а другие их не выполняют. Увольнение Дмитрия к футболу отношения не имело. Брал его на работу один руководитель, а потом пришел другой. С ним они общего языка не нашли", – рассказал Радимов.

    Напомним, Хохлов стал главным тренером "Кубани" в июне 2015 года, но, проработав там всего три месяца, в сентябре был отправлен в отставку.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    29.02.2016 06:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 29 февраля 2016, 11:49

      А это сейчас практикуется на любой стоящей работе-как только меняется руководство,вместе с новым начальником подбирается практически новая команда!

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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 февраля 2016, 10:45

      Да оно и та понятно было, без разъяснений.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 февраля 2016, 08:50

      Согласен...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -2

      Саня 01 29 февраля 2016, 08:09

      Ещё один иксперд выискался.Хохол показал что он полный лузер в тренерстве.

      -3
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