Ташуев: «Селезнева заменил из-за вероятности получить второе предупреждение»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев объяснил, чем была вызвана замена нападающего Евгения Селезнева в перерыве четвертьфинального матча Кубка России против "Зенита".

"Это был полезный и хороший матч для нас, он даст много пищи для размышлений. Есть над чем поработать. Надеюсь, мы этим воспользуемся.

Замена Селезнева? Женя в команде всего несколько дней, но мы дали ему возможность проявить себя. В любом случае еще идет адаптация. Я знаю его, это очень эмоциональный и агрессивный нападающий. Мы побоялись, что он может получить вторую желтую карточку. У него было огромное желание проявить себя, но он мог ошибиться. Глядя на некоторые судейские решения, мы побоялись и решили заменить его", – сказал Ташуев.