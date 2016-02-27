Ярмоленко: «Газзаев сильно меня поддерживал на ранних этапах моей карьеры»

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о вкладе российского специалиста Валерия Газзаева в его карьеру.

"Каждый тренер, с которым я работал, сделал определенный вклад в мою карьеру, но я не могу представить, где бы я был сейчас, если бы не Валерий Газзаев. Он очень сильно меня поддерживал на ранних этапах моей карьеры в первой команде киевского "Динамо".

Кроме того, хочу отметить помощь Андрея Шевченко. Он очень много подсказывал мне: как лучше двигаться на поле, как наносить завершающий удар, учитывая позицию голкипера. Эти люди мне очень помогли", — заявил украинец.