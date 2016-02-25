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    Поставщик кресел: «Сидения на стадионе «Динамо» будут доработаны»

    Юрий Павлов, управляющий партнер компании Concept, прокомментировал информацию о том, что новые сидения на стадионе "Динамо" можно сломать за пять секунд.

    "Наша сегодняшняя задача заключалась в том, чтобы выявить уязвимые места кресел. Сидения будут доработаны. Отошлем сломанные образцы на фабрику. Будут переработаны крепления и даже изменен материал, из которого был сделан крепеж. Что касается самих кресел, то болельщики ими довольны. После работы над ошибками проведем еще один тур испытаний", - сказал Павлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 февраля 2016, 15:57

      Ага на чугунные поменять надо и чтобы сразу в монолит на метр уходили и обязательно указать место для удара головой, чтобы особо одаренных любителей ломать поменьше на свете было.

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