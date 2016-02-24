Мюллер: «Ювентус» любит парковать автобус»

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер поделился впечатлениями от первого матча 1/8 Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Мы не должны были упускать преимущество в два мяча. Но если посмотреть на результат и особенно на нашу игру, то этот вечер был для нас обнадеживающим. В Лиге чемпионов возможно все. Второй матч будет тяжелым, но мы уверены в себе.

Я не думаю, что стиль "Ювентуса" изменится в ответной встрече. Они любят парковать автобус", – сказал Мюллер в интервью официальному сайту Бундеслиги.