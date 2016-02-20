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  • Булавин: «Летом «Зениту» нужно будет искать замену Кришито и Витселю»

Булавин: «Летом «Зениту» нужно будет искать замену Кришито и Витселю»

20 февраля 2016, 18:53
6

Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин прокомментировал переход в петербургскую команду защитника "Црвены Звезды" Вукашина Йовановича и поделился мнением о будущей летней трансферной кампании сине-бело-голубых.

"Несмотря на то что Йованович являлся игроком основного состава "Црвены Звезды", в ближайшее время не стоит ожидать его в основном составе "Зенита". Это покупка на перспективу. "Зенит" очень прилично укомплектован. Молодому игроку будет трудно пробиться. У "Зенита" есть вторая команда, играющая в ФНЛ. Возможно, первое время Йованович будет выступать там. Если хорошо себя проявит, то будет переведен в первую команду.

Думаю, с покупкой Йовановича зимняя трансферная кампания "Зенита" завершена. А вот летом, возможно, команду покинет Доменико Кришито и Аксель Витсель. Нужно будет искать им замену", – отметил Булавин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Кришито Доменико Витсель Аксель Йованович Вукашин
Комментарии (6)
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ТОПТЫГИН
1455990287
Халк,Витсель,Данни,Кришито,Лоб
ертс(Нэту) и конечно меньше всего хотелось бы потерять Гарая((((((((((((
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18JG
1455991408
Помимо них нам нужно будет взять АПЗ и ЦЗ. Не Йовановича же ставить сразу, в самом-то деле.
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