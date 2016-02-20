Нолито пополнит ряды «Барселоны» этим летом

"Барселона" достигла договоренности с "Сельтой" о переходе нападающего галисийского клуба Нолито. Зимой клуб из Виго не принял предложение сине-гранатовых об аренде игрока, однако летом "Сельта" готова отпустить форварда в столицу Каталонии, причем, за сумму, меньшую, нежели прописана в его контракте в качестве отступных и составляет 18 миллионов евро.

Напомним, в зимнее трансферное окно каталонский клуб не мог себе позволить осуществить полноценный трансфер по причине долгового ограничения. Отметим, что наставник "блауграна" Луис Энрике полностью сосредоточен на 29-летнем форварде "Сельты", других игроков он не рассматривает, так как считает Нолито оптимальной кандидатурой.

В нынешнем чемпионате Испании нападающий принял участие в 15-ти встречах, забил восемь мячей и четыре раза ассистировал партнерам по команде.