«Кубань» попытается приобрести Лебеденко за счет средств от продажи Мельгарехо

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко находится в сфере интересов "Кубани". Краснодарцы испытывают серьезные финансовые трудности, однако надеются совершить трансфер за счет суммы, вырученной от продажи в "Спартак" полузащитника Лоренсо Мельгарехо в "Спартак".

"Кубань" рассчитывает усилиться до конца трансферного периода. Команду покинули несколько лидеров, и, скорее всего, уйдет еще кто-то из игроков. В такой ситуации главный тренер Сергей Ташуев рассчитывает, что руководство выделит ему на усиление хотя бы часть полученных от продажи Мельгарехо средств. "Кубань" находится в зоне "вылета" из лиги, и сейчас просто необходимы усиления. Одним из приоритетных вариантов является опытный полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко. Главный тренер рассчитывает на то, что опыт Лебеденко поможет команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Руководство грозненского "Терека" готово расстаться с футболистом, вопрос заключается лишь в сумме отступных. У Лебеденко осталось полтора года по контракту, и маловероятно, что "Терек" будет завышать цену на игрока", - рассказал источник в клубе.