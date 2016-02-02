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Мельгарехо не собирается возвращаться в расположение «Кубани»

2 февраля 2016, 15:05
4

Парагвайский полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо намерен покинуть клуб этой зимой.

Хавбек отказывается отправляться в расположение клуба, который в данный момент проводит сбор на Кипре. Мельгарехо находится в Москве и надеется на скорейшее завершение переговоров между "Кубанью" и "Спартаком". Напомним, что клубы пока что никак не могут договориться по сумме трансфера.

Стоит отметить, что вчера 25-летний Мельгарехо был близок к переходу в "Локомотив", но этот трансфер сорвался.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Спартак Локомотив Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (4)
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Aztec58
1454418382
Как бы Кубань не переусердствовала, ага.
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Диктор
1454419193
Да согласен-жадность фраера сгубила.
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LokoGoGo
1454424634
Сделайте теперь уже второе обращение к Локо. да и берите за 6 мультов + забыли про Ткачука . Думаю, нормальное предложение
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VVM1964
1454427887
ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ - СПАРТАК , ЛОКОМОТИВ ,СПАРТАК , ЛОКОМОТИВ .... ПРЕПОДНОСЯТ СЛУХИ КАК СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ .
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