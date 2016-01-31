Балахнин: «Переход Кокорина и Жиркова в «Зенит» – шаг вперед для них»

Тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о переходе футболистов московского "Динамо" Александра Кокорина и Юрия Жиркова в "Зенит".

"Лично я расцениваю переход Кокорина и Жиркова в петербургский клуб как шаг вперед для них. Это выход на другой уровень, другие задачи перед игроками, которые позволят им расти дальше, поэтому тренерский штаб сборной только рад за этих футболистов.

Кокорину самому виднее, где ему лучше продолжать карьеру. Могу сказать лишь, что это многофункциональный футболист, который способен сыграть как первым номером, так и в "оттяжке", так и на фланге нападения. Такой игрок пригодится любому тренеру. Конечно, я как тренер сборной хотел бы, чтобы они вместе с Артемом Дзюбой составили основную связку нападения в "Зените", – отметил Балахнин.