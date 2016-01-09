Сегодня прошло прощание с Сергеем Шустиковым

Сегодня в Москве прошло прощание с бывшим игроком московского "Торпедо" и ЦСКА Сергеем Шустиковым, который скончался от сердечного приступа в ночь с шестого на седьмое января.

Шустиков похоронен на Востряковском кладбище, прощание же проходило в храме Пресвятой Богородицы на Восточной улице. Сообщается, что проводить 46-летнего специалиста в последний путь пришли около 400 человек, среди которых главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, защитник армейцев Кирилл Набабкин, бывший президент РФС Николай Толстых и другие.