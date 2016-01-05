Энрике хочет подписать Нолито летом

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не отказался от идеи усилить команду нападающим «Сельты» Нолито.

Каталонцы рассматривали возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно, однако игрок оказался слишком дорогим. «Барселона» делала предложение об аренде с возможностью выкупа, но «Сельта» его отклонила, при этом отложив подписание нового договора с Нолито, что могло бы увеличить сумму клаусулы. Сообщается, что летом каталонский клуб попытается купить игрока.

В нынешнем сезоне Примеры Нолито провел 15 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.