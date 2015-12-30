Раньери: «С «Борнмутом» нам будет намного тяжелее, чем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери после ничьи с «Манчестер Сити» (0:0) в 19 туре чемпионата Англии отметил, что предстоящая домашняя игра против «Борнмута» в рамках национального первенства станет для его команды еще более тяжелым испытанием.

«Поверьте мне, в следующем матче нам будет тяжелее. Против «Борнмута» нам играть будет намного, намного тяжелее. Почему? Потому что они в хорошей форме, они много прессингуют и здорово двигают мяч.

Я помню игру первого круга против них, и против «Арсенала» они играли достаточно хорошо. Это будет сложная игра», – отметил итальянец.