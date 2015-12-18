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  • Угаров: «После перехода в «Зенит» Дзюба не стал лучше или хуже»

Угаров: «После перехода в «Зенит» Дзюба не стал лучше или хуже»

18 декабря 2015, 08:31
3

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Денис Угаров уверен, что хорошая результативность нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне – заслуга его самого, а также его партнеров по команде.

«Феноменальная результативность Дзюбы? Это в первую очередь заслуга Дзюбы. Кроме того, у Артема никогда раньше не было столько высококлассных партнеров. А здесь быстрые Данни с Халком создают ему моменты и выкладывают мяч перед воротами - только не промахнись. Дзюба и забивает.

После перехода в «Зенит» он не стал лучше или хуже. Тот же самый нападающий, который попал в другое окружение. Как и Бухаров, который в чемпионские сезоны «Рубина» эффективно использовался и много забивал. В «Ростове» сейчас он тоже, по моему мнению, действует эффективно», - считает Угаров.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба в шести матчах в Лиге чемпионов забил шесть мячей. В Премьер-лиге на его счету после 18 матчей – восемь голов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Бухаров Александр Данни Халк Угаров Денис
Комментарии (3)
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nukio
1450420834
как был бревном, так и остался. Не понимаю почему вокруг него столько пиара....
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bringing
1450437505
Феноменальная результативность ???
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