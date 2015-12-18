Угаров: «После перехода в «Зенит» Дзюба не стал лучше или хуже»

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Денис Угаров уверен, что хорошая результативность нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне – заслуга его самого, а также его партнеров по команде.

«Феноменальная результативность Дзюбы? Это в первую очередь заслуга Дзюбы. Кроме того, у Артема никогда раньше не было столько высококлассных партнеров. А здесь быстрые Данни с Халком создают ему моменты и выкладывают мяч перед воротами - только не промахнись. Дзюба и забивает.

После перехода в «Зенит» он не стал лучше или хуже. Тот же самый нападающий, который попал в другое окружение. Как и Бухаров, который в чемпионские сезоны «Рубина» эффективно использовался и много забивал. В «Ростове» сейчас он тоже, по моему мнению, действует эффективно», - считает Угаров.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба в шести матчах в Лиге чемпионов забил шесть мячей. В Премьер-лиге на его счету после 18 матчей – восемь голов.