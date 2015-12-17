Сарсания: «Не думаю, что Оздоев сможет стать усилением для «Зенита»

Экс-спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился своим мнением относительно возможных переходов в питерский клуб хавбеков Дениса Черышева ("Реал") и Магомеда Оздоева ("Рубин"), а также защитника Юрия Жиркова ("Динамо"). Напомним, согласно появившейся информации, эти трое игроков являются главными трансферными целями бело-голубых.

«Жирков мог бы усилить «Зенит», он все-таки опытный игрок. Вдобавок этот игрок может на многих позициях играть. Что касается Черышева, то этот футболист тоже может усилить питерский клуб. Ведь у «Зенита» нет таких инсайдов. Насколько я знаю, Черышев пока не хочет рассматривать Россию в качестве варианта для продолжения карьеры.

По Оздоеву более спорный вопрос. Но не думаю, что он может усилить питерскую команду. Что касается Нойштедтера, то Роман достаточно квалицированный игрок, который может играть на двух позициях: опорного полузащитника и центрального защитника, что наиболее важно для России. Ведь у нас практически нет центральных защитников хорошего уровня. Если «Зенит» его хочет приобрести, то понятна логика питерского клуба.

Сейчас «Зениту» важно вернуться к костяку из российских игроков. Но нужно, чтобы это был сильный костяк. Видите, как в Питере падает интерес к «Зениту». Раньше такого невозможно было представить», – отметил Сарсания.