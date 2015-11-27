Ломбертс: «Спасибо мэру Гента за гостеприимство»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс на своей странице в Instagram прокомментировал решение городских властей Гента не пускать российских фанатов на матч шестого тура Лиги чемпионов между петербуржцами и «Гентом». Первым о возможности такой меры заявил мэр бельгийского города Даниэль Термон.

«В какой момент Грозный стал более безопасным местом, чем Гент? Уважаемые россияне, теперь вы знаете, куда не стоит в следующий раз отправляться в путешествие. Спасибо, Даниэль Термон, за ваше гостеприимство», – написал по этому поводу Ломбертс.

Напомним, что сам Ломбертс – бельгиец и в свое время выступал за «Гент».