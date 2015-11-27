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    Властями Гента принято решение не пускать фанатов «Зенита» на стадион

    Российские болельщики, которые приедут в Бельгию на матч шестого тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Гентом», не будут допущены на территорию стадиона. Об этом сообщил пресс-атташе бельгийского клуба Вим Де Бук.

    «Решение принято: российские болельщики не будут допущены на стадион. Решение принято местными представителями власти. Мэр боится, что не сможет гарантировать безопасность из-за недостатка сотрудников правопорядка, недостаточно полиции», – сказал Де Бук.

    Напомним, ранее мэр Гента запретил фанатам из России посещение матча в связи с обострением в российско-турецких отношениях и наличием в городе большой турецкой диаспоры. Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов предлагал перенести матч на нейтральное поле, однако УЕФА эту идею отклонил.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 20:45
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 30 ноября 2015, 12:37

      Надо это припомнить, когда бельгийцы к нам в 2018 поедут..

      0
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      Рейтинг: +11

      DAO86 29 ноября 2015, 21:33

      Его вега-четверги играют злую шутку - козлёночком становится.
      Мэру стоит закрыть порт, фестивали и учебный центр Гента - безопасность главное!

      0
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      Рейтинг: +11

      DAO86 29 ноября 2015, 21:12

      Этот толераст европейский умышленно провоцирует.



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      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 28 ноября 2015, 05:30

      Где Гент а где Турция?

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 27 ноября 2015, 23:59

      Пипец!!! Дуралеи!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 27 ноября 2015, 23:36

      Что за муть придумали бельгийцы? Турки пи***лей издревне от нас получали, еще когда Питер столицей был и все довольны оставались. А щас что вдруг случилось?

      2
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 27 ноября 2015, 23:17

      Специально сделали, чтобы шансов больше было победить!

      1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 27 ноября 2015, 23:15

      Вот уроды, а все говорят что политика не причем...

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      Рейтинг: +11

      The ROCK 7 27 ноября 2015, 22:55

      Так пусть УЕФА перенесёт матч на нейтральное поле, где смогут обеспечить безопасность. Делов то...

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 27 ноября 2015, 22:18

      Опять Европа воняет. Хотя "...вы болеть то не умеете епта". Как говорил Широков.

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