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    Матч «Гент» - «Зенит» не будет перенесен на нейтральное поле

    Матч шестого тура Лиги чемпионов между «Гентом» и «Зенитом» состоится в Бельгии, как и было запланировано. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

    "Совершенно точно матч с "Зенитом" "Гент" проведет в Бельгии, а не на нейтральном поле", – заверил представитель пресс-службы.

    Напомним, ранее мэр Гента, где проживает большая турецкая диаспора, заявил, что запрещает болельщикам из России посещение этого матча из-за ухудшения российско-турецких отношений. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ответ на это предложил провести встречу на нейтральном стадионе.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 19:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 27 ноября 2015, 22:12

      Какие то двойные стандарты,УЕФА уже совсем пургу несет,дисквалификация или нейтральное поле и никак иначе

      0
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 27 ноября 2015, 20:47

      Спорим, в Москве турок больше? И как-то нормально всё...

      0
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 27 ноября 2015, 20:33

      Афигеть,они не могут обеспечить безопасноть,а страдать значит должны мы? Он там часом не припух ли? Турецкая диаспора у них там понимаешь ли... И дальше что? Не можете провести организрвано соревнование,не проводите,снимайтесь и дело с концом

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      Рейтинг: +92

      taben 27 ноября 2015, 20:26

      Да и вообще на месте Зенита я бы в последний момент объявил бы - идите нах, мы не приедем из-за соображений безопасности. И пусть похавают гемор с возвратом бабла и не получением премий от телека.

      2
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      Рейтинг: +92

      taben 27 ноября 2015, 20:23

      Ну пусть Мэр возвращает бабло болелам за бронь, билеты и так далее. Фигле он такой ахреневший. А Зенит и так победит) ему не привыкать без фанатов играть.

      0
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 27 ноября 2015, 19:23

      Ты совсем что ли отупел, петух? То есть просто так вот взять и запретить болельщикам одной команды придти на матч? Мутко прав- не можете обеспечить безопасность- переносите матч.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 27 ноября 2015, 19:02

      С нынешней политикой нейтральных полей скоро не останется(

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