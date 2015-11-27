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Матч «Гент» – «Зенит» не будет перенесен на нейтральное поле

27 ноября 2015, 19:00
7

Матч шестого тура Лиги чемпионов между «Гентом» и «Зенитом» состоится в Бельгии, как и было запланировано. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Совершенно точно матч с «Зенитом» «Гент» проведет в Бельгии, а не на нейтральном поле», – заверил представитель пресс-службы.

Напомним, ранее мэр Гента, где проживает большая турецкая диаспора, заявил, что запрещает болельщикам из России посещение этого матча из-за ухудшения российско-турецких отношений. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ответ на это предложил провести встречу на нейтральном стадионе.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Лига чемпионов Гент Зенит
Комментарии (7)
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Fju-2
1448640151
С нынешней политикой нейтральных полей скоро не останется(
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KarkkiNik
1448641402
Ты совсем что ли отупел, петух? То есть просто так вот взять и запретить болельщикам одной команды придти на матч? Мутко прав- не можете обеспечить безопасность- переносите матч.
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taben
1448645009
Ну пусть Мэр возвращает бабло болелам за бронь, билеты и так далее. Фигле он такой ахреневший. А Зенит и так победит) ему не привыкать без фанатов играть.
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taben
1448645211
Да и вообще на месте Зенита я бы в последний момент объявил бы - идите нах, мы не приедем из-за соображений безопасности. И пусть похавают гемор с возвратом бабла и не получением премий от телека.
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GoldPlayFIFARus9
1448645582
Афигеть,они не могут обеспечить безопасноть,а страдать значит должны мы? Он там часом не припух ли? Турецкая диаспора у них там понимаешь ли... И дальше что? Не можете провести организрвано соревнование,не проводите,снимайтесь и дело с концом
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Добрый Бобер
1448646445
Спорим, в Москве турок больше? И как-то нормально всё...
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skipushkach
1448651571
Какие то двойные стандарты,УЕФА уже совсем пургу несет,дисквалификация или нейтральное поле и никак иначе
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