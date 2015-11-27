Матч «Гент» – «Зенит» не будет перенесен на нейтральное поле

Матч шестого тура Лиги чемпионов между «Гентом» и «Зенитом» состоится в Бельгии, как и было запланировано. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Совершенно точно матч с «Зенитом» «Гент» проведет в Бельгии, а не на нейтральном поле», – заверил представитель пресс-службы.

Напомним, ранее мэр Гента, где проживает большая турецкая диаспора, заявил, что запрещает болельщикам из России посещение этого матча из-за ухудшения российско-турецких отношений. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ответ на это предложил провести встречу на нейтральном стадионе.