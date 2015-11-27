Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» предлагает перенести матч с «Гентом» на нейтральное поле

    Мэр Гента выступил сегодня с заявлением, в котором говорится о прямом запрете приезда фанатам «Зенита» на предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Гентом». Причиной для этого послужил тот факт, что в данном городе проживает значительная по численности турецкая диаспора. Реакция российской стороны не заставила себя долго ждать.

    «Это заявление бельгийской стороны вызывает удивление. Если власти города и клуб не в состоянии обеспечить условия для проведения матча в соответствии с регламентом УЕФА, возможно, есть смысл задуматься о переносе встречи на нейтральное поле», - заявил генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» - «Зенит» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2015 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 ноября 2015, 19:00

      Хорошо что футбол вне политики!!!!))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 27 ноября 2015, 18:20

      Зенит Гент и без болел разорвет, но мэр всё равно ссыкло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 ноября 2015, 17:16

      Наваляем турецким бельГий цам!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 27 ноября 2015, 16:19

      Правильно. Пусть тогда на нейтралку переносят! Совсем офигели! Или с каких пор Гент стал ТУРЕЦКИМ городом, что блин там так о турках заботятся и..... @#$%#@! Вообщем в пень их! Толерасты хреновы...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Mr Rikko 27 ноября 2015, 16:23

      Таже Москва,только с турками

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > Asbjorn 27 ноября 2015, 16:27

      По мне так дело не в этом. Не было бы там турков - была бы еще какая диаспора... Турки, голубые, ИГИЛовцы - один черт нашли бы как обосновать, чтобы не пускать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Mr Rikko 27 ноября 2015, 16:29

      Нельзя политике в футбол лезть,никак

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > Asbjorn 27 ноября 2015, 16:33

      Нельзя, совершенно согласен. Проблема в том, что как ни крути, не мы это начали. Но как уже исторически повелось, рано или поздно именно нам это придется заканчивать...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Mr Rikko 27 ноября 2015, 17:18

      Красиво сказал, не добавить, не отнять

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > Mr Rikko 27 ноября 2015, 20:35

      ++++!!!! Без комментариев.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11