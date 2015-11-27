«Зенит» предлагает перенести матч с «Гентом» на нейтральное поле

Мэр Гента выступил сегодня с заявлением, в котором говорится о прямом запрете приезда фанатам «Зенита» на предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Гентом». Причиной для этого послужил тот факт, что в данном городе проживает значительная по численности турецкая диаспора. Реакция российской стороны не заставила себя долго ждать.

«Это заявление бельгийской стороны вызывает удивление. Если власти города и клуб не в состоянии обеспечить условия для проведения матча в соответствии с регламентом УЕФА, возможно, есть смысл задуматься о переносе встречи на нейтральное поле», – заявил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» – «Зенит» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.