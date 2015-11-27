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  • Властями Гента принято решение не пускать фанатов «Зенита» на стадион

Властями Гента принято решение не пускать фанатов «Зенита» на стадион

27 ноября 2015, 20:45
32

Российские болельщики, которые приедут в Бельгию на матч шестого тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Гентом», не будут допущены на территорию стадиона. Об этом сообщил пресс-атташе бельгийского клуба Вим Де Бук.

«Решение принято: российские болельщики не будут допущены на стадион. Решение принято местными представителями власти. Мэр боится, что не сможет гарантировать безопасность из-за недостатка сотрудников правопорядка, недостаточно полиции», – сказал Де Бук.

Напомним, ранее мэр Гента запретил фанатам из России посещение матча в связи с обострением в российско-турецких отношениях и наличием в городе большой турецкой диаспоры. Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов предлагал перенести матч на нейтральное поле, однако УЕФА эту идею отклонил.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Лига чемпионов Гент Зенит
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Айзен 87
1448646786
ответ: надо запретить турецким болелам приезжать в рашку на чм 18, в связи с рус-тур конфликтом(если они пройдут туда)
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westerose
1448647462
Что за беспредел?? Если будет нужно мы турок и около стадиона выловим и мордой об асфальт.
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russell-9
1448647804
Дожились..Ехать в Бельгию и боятся там турок.. За..рали аборигены уже всю Европу.
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астраханец
1448648216
А может тогда вообще без зрителей сыграть, а? Или дисквалификацию? Так будет справедливо
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vladik12
1448648917
Полный беспредел.
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GoldPlayFIFARus9
1448649570
Не можете организовать мероприятие,снимайтесь с участия, и не еб*те другим мозги
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Любер
1448650069
Ну как тут можно быть дружелюбным и вежливым? Я за Зенит не болею, но это полный беспредел. Нам игры переносят за кривые штанги. Просто за игру на кавказе (когда Им страшно). А здесь получается вроде наказания. Каманда соперника играет без зрителей!!! Просто так, им так спокойнее! Мутко, ау!
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ozi-007
1448650478
Правильно Турки делают, нефиг пускать русское быд*о, они и там свинарник устроят!
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plusnindimon
1448655347
Вот уроды, а все говорят что политика не причем...
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westerose
1448656571
Что за муть придумали бельгийцы? Турки пи***лей издревне от нас получали, еще когда Питер столицей был и все довольны оставались. А щас что вдруг случилось?
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