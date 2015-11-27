Властями Гента принято решение не пускать фанатов «Зенита» на стадион

Российские болельщики, которые приедут в Бельгию на матч шестого тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Гентом», не будут допущены на территорию стадиона. Об этом сообщил пресс-атташе бельгийского клуба Вим Де Бук.

«Решение принято: российские болельщики не будут допущены на стадион. Решение принято местными представителями власти. Мэр боится, что не сможет гарантировать безопасность из-за недостатка сотрудников правопорядка, недостаточно полиции», – сказал Де Бук.

Напомним, ранее мэр Гента запретил фанатам из России посещение матча в связи с обострением в российско-турецких отношениях и наличием в городе большой турецкой диаспоры. Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов предлагал перенести матч на нейтральное поле, однако УЕФА эту идею отклонил.