Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скрипченко: «Надеюсь, что ребята и дальше будут дарить мне победы, а не галстуки»

Скрипченко: «Надеюсь, что ребята и дальше будут дарить мне победы, а не галстуки»

27 ноября 2015, 19:21

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко оценил игру своих подопечных в победном матче 17-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:1). За день до встречи наставник отметил свое 40-летие.

«Благодарен ребятам за сегодняшний матч. Ребята преподнесли подарок, и я очень счастлив. Матч не так просто складывался, как закончился. Мы проигрывали по ходу игры, показали характер в первом тайме, забили два мяча и ушли на перерыв, ведя в счете. Это больше дело, потому что неизвестно, как бы второй тайм прошел, если бы по-другому сложилось. Мы добавили во втором тайме и заслуженно победили. Благодарен ребятам за характер и за тот подарок, который они преподнесли. Я надеюсь, что и в дальнейшем ребята будут преподносить подарок в виде побед, а не галстуков », – говорит Скрипченко.

Результат сегодняшней встречи вывел «Урал» на шестую позицию в таблице чемпионата, и наставник прокомментировал еврокубковые перспективы команды.

«Давайте не будем об этом говорить сейчас. Мы в стадии становления и хотим двигаться шаг за шагом. Был неудачный период у нас, сейчас одержали победу и будем дальше стараться продолжать в том же духе».

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Урал Мордовия Скрипченко Вадим
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
1
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
3
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
4
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
9
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Все новости
Все новости
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
4
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
3
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
9
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
1
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
23
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 17:20
6
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
Вчера, 17:13
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+