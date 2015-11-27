Скрипченко: «Надеюсь, что ребята и дальше будут дарить мне победы, а не галстуки»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко оценил игру своих подопечных в победном матче 17-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:1). За день до встречи наставник отметил свое 40-летие.

«Благодарен ребятам за сегодняшний матч. Ребята преподнесли подарок, и я очень счастлив. Матч не так просто складывался, как закончился. Мы проигрывали по ходу игры, показали характер в первом тайме, забили два мяча и ушли на перерыв, ведя в счете. Это больше дело, потому что неизвестно, как бы второй тайм прошел, если бы по-другому сложилось. Мы добавили во втором тайме и заслуженно победили. Благодарен ребятам за характер и за тот подарок, который они преподнесли. Я надеюсь, что и в дальнейшем ребята будут преподносить подарок в виде побед, а не галстуков », – говорит Скрипченко.

Результат сегодняшней встречи вывел «Урал» на шестую позицию в таблице чемпионата, и наставник прокомментировал еврокубковые перспективы команды.

«Давайте не будем об этом говорить сейчас. Мы в стадии становления и хотим двигаться шаг за шагом. Был неудачный период у нас, сейчас одержали победу и будем дальше стараться продолжать в том же духе».