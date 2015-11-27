Гордеев: «В поражении мы виноваты сами»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев поделился впечатлениями после поражения в матче 17-го тура РФПЛ против «Урала» (1:3).

«Причина поражения в самих себе, сами виноваты. Начали неплохо. Нельзя сказать, что хорошо, но получались какие-то моменты, которые обговаривали, потом мало что получалось в игре. Возможно, это соперник, но думаю, больше мы сами. Непонятные сейчас чувства. Надо будет разбираться. Думаю, все не сыграли в свою силу и от этого такой результат», – сказал Гордеев после игры.