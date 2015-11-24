Лига чемпионов. БАТЭ и «Байер» сыграли вничью

В группе Е закончился матч пятого тура Лиги чемпионов между БАТЭ и леверкузенским «Байером». Белорусскому клубу уже на второй минуте матча удалось выйти вперед, однако, добытое голом нападающего Михаила Гордейчука, преимущество удержать не удалось. Чуть больше чем за 20 минут до конца встречи форвард гостей Адмир Мехмеди свел исход встречи к ничейному.

Напомним, в группе Е также выступают «Барселона» и «Рома».

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

БАТЭ (Белоруссия) – Байер (Германия) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордейчук, 2; 1:1 – Мехмеди, 68.