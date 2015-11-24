Гарсия: «Матч с «Барселоной» важен, но он не определяющий»

Главный тренер «Ромы« Руди Гарсия уверен в важности матча против «Барселоны», но не считает его определяющим.

«Футбол – красивая игра. В ней не всегда побеждает сильнейший. Не думаю, что существуют непобедимые команды. Обязательно проиграем, если будем считать, что мы недостойны этого матча. Мы должны постараться и воспользоваться своими шансами. Понимаем, что «Барселона» будет владеть мячом большую часть времени, но нам надо выжать максимум из своих моментов. Мы не можем обороняться весь матч. В таком случае мы проиграем.

У нас тоже хорошая команда. У нас замечательные игроки, и мы верим, что нам по силам добиться хорошего результата. Правда, в составе есть травмированные. Под вопросом Даниэле Де Росси. Я не хочу рисковать. Если выпущу его на поле, может случиться так, что потеряю его на ближайшие шесть матчей. Но решение по нему еще не принято.

Матч с «Барселоной» важен, но он не определяющий. Наша судьба в наших руках, и мы приехали сюда за победой, хотя немногие команды добивались успеха на «Камп Ноу». «Барселона» – одна из сильнейших команд в мире, и победа над ней может изменить наше будущее», – признался Гарсия.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.