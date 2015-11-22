Перейра: «Лимит на легионеров осложняет жизнь иностранцам»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился своим мнением о новом лимите на легионеров, который был введен в чемпионате России с нынешнего сезона.

«Очевидно, что он осложняет жизнь иностранцам – и в то же время мотивирует на еще более упорную работу на тренировках.

Для русских игроков лимит – безусловно, добро, ведь у них появилось больше возможностей играть. О легионерах того же самого не скажешь. Но это решение российской федерации, и мы должны его уважать – поскольку живем и работаем в России.