Перейра: «Надеемся, что скоро «Краснодар» завоюет золото Премьер-лиги»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о том, что клуб стремится к победе в чемпионате России, а также выразил надежду, что выиграть золотые медали Премьер-лиги его команде удастся уже в скором времени.

«Надеемся, что скоро! Это наше общее желание, ради него и работаем. Чего бы ты ни добился, всегда нужно стремиться к большему. Поторапливает ли президент клуба? Конкретных просьб не было. Но такое стремление должно присутствовать у президента, у тренера, у каждого игрока. Это внутри нас. Любой амбициозный спортсмен мечтает о титулах, и мы – не исключение», – заявил Перейра.