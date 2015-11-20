Казаков: «К Евро натурализуют Нойштедтера»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказал свое мнение относительно натурализованного игрока к Евро-2016, который поднялся на днях. По его словам, натурализованным игроком для сборной России, скорее всего, станет полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер.

«Почти на 100% уверен, что к Евро натурализуют не Фернандеса, а Романа Нойштедтера. Этой теме не один день, кстати», - заявил Казаков.

Напомним, что наиболее вероятными кандидатами являются нападающий «Краснодара» Ари, защитник ЦСКА Марио Фернандес, голкипер «Локомотива» Гилерме и еще несколько игроков.

Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»