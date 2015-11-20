Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Казаков: «К Евро натурализуют Нойштедтера»

20 ноября 2015, 10:06
26

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказал свое мнение относительно натурализованного игрока к Евро-2016, который поднялся на днях. По его словам, натурализованным игроком для сборной России, скорее всего, станет полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер.

«Почти на 100% уверен, что к Евро натурализуют не Фернандеса, а Романа Нойштедтера. Этой теме не один день, кстати», - заявил Казаков.

Напомним, что наиболее вероятными кандидатами являются нападающий «Краснодара» Ари, защитник ЦСКА Марио Фернандес, голкипер «Локомотива» Гилерме и еще несколько игроков.

Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Россия Россия Шальке-04 Нойштедтер Роман
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1448005287
И кучу негров в добавок
Ответить
richi
1448008058
Ари женат на россиянке, Гильерме более 5-ти лет в России, разговаривает по-русски. Их даже натурализовывать не нужно, они сами могут получить российское гражданство. Другое дело, нужны ли они Сборной?
Ответить
vhook
1448008745
27-летний опорник, который родился в Днепропетровске, а вырос в Киргизии. Даже не знаю, нужен ли он нам? Хотя конечно наверное посильнее Глушакова будет...
Ответить
vhook
1448008873
а забыл сказать, он же в футболке с надписью Газпром играет - ну тогда точняк надо натурализовывать! Добро пожаловать на Родину Роман! Россия своих не бросает! Газпром - национальное достояние!
Ответить
Serjik78
1448010789
Футболисты сборной России после игры остаются на поле и показывают зрителям голы, не вошедшие в матч.
Ответить
Etiainen
1448013389
че???? кто это такой? такого шлака и у нас поискать можно
Ответить
headdevil
1448015173
Это все бред. Лучше бы молодых парней искали с российскими корнями, которых пруд пруди по всему миру, и вливали, начиная с юниорской и молодежной сборной. Чисто под ЧМ готовиться над было лет 20 назад, вбухивая кучу умов и бабла. Сейчас это похоже на какие-то конвульсии.
Ответить
Tri
1448016626
Нахрена он сборной сдался? Не сможет он никак усилить команду.
Ответить
Томь вперёд
1448022552
Ну зачем? Ему уже почти 28, да и с полузащитой у нас более менее, сомневаюсь что он особо сильнее наших. Ари и Вандерсон ещё старше, да и не блещут в этом сезоне. Гилерме тоже 30 и он не сильнее Акинфеева. Самый оптимальный вариант - Фернандес: всего 25, а учитывая наши проблемы в защите без Игнашевича и Березуцкого (матч с хорватами на мой взгляд это наглядно показал) которые завтра-послезавтра повесят бутсы на гвоздь - Фернандес самый верный вариант.
Ответить
CSKA-39-
1448038812
А чем он лучше того же Ионова? Таких игроков пол РПЛ!
Ответить
Главные новости
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
2
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
5
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
26
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
19
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
Все новости
Все новости
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
19
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
6
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
3
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+