Кариока: «Сыграть за сборную – настоящая мечта любого футболиста»

Полузащитник «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока признался, что мечтает сыграть за сборную Бразилии.

«Сыграть за сборную – это настоящая мечта любого футболиста. Правда, я не слишком сильно рассчитываю на вызов, так как это только отвлекает от игры за клуб. Здесь просто нужно подождать решения. Тем более сборная теперь соберется только в следующем году. Мне же нужно продолжать работать. Буду ждать своего шанса», – признался Кариока.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что наставник сборной Бразилии Карлос Дунга может вызвать экс-спартаковца на ближайшие игры.