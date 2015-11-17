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    Кариока может быть вызван в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга готов вернуться к кандидатуре бывшего полузащитника московского «Спартака» Рафаэля Кариоки, который сейчас выступает на родине за «Атлетико Минейро». Стороны уже вступили в переговоры: координатор сборных Жилмар Грималди сделал звонок главному тренеру «Атлетико Минейро» Левиру Кульпи, чтобы получить информацию об игроке.

    Напомним, что ранее появилась информация о возможном возвращении Кариоки в «Спартак». Прошедшим летом полузащитник заключил контракт на четыре года с «Атлетико Минейро». Бразильский клуб выкупил у «Спартака» 50% прав на игрока.

    Источник: ESPN

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    17.11.2015 13:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +51

      grihakr 18 ноября 2015, 10:16

      да это чтобы цену поднять и спихнуть подальше

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 17 ноября 2015, 17:51

      Переговоры по возвращению в сборную?
      Ясно

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 17 ноября 2015, 17:15

      не ну допустим такой исход .в атлетико он играет неплохо.но не факт что он заиграет тут.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 17 ноября 2015, 15:00

      тогда и Валеру с ним вместе))

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 17 ноября 2015, 13:57

      Может ему ещё и золотой мяч дать)))

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