Реакция ЦСКА на дисквалификацию Виллиана Роши за драку: клуб тоже наказал игрока

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо оценил решение КДК РФС дисквалифицировать Виллиана Рошу на три матча.
- Бразилец наказан за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).
- Виллиан наносил удары по соперникам.
- Помимо Роши наказание получил спартаковец Руслан Литвинова – 2 матча дисквалификации.
«Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции.
В свою очередь Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принес извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан все-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Фонбет Кубке России, но и в РПЛ», – сказал Брейдо.
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