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    • Реакция ЦСКА на дисквалификацию Виллиана Роши за драку: клуб тоже наказал игрока

    Реакция ЦСКА на дисквалификацию Виллиана Роши за драку: клуб тоже наказал игрока

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо оценил решение КДК РФС дисквалифицировать Виллиана Рошу на три матча.

    • Бразилец наказан за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).
    • Виллиан наносил удары по соперникам.
    • Помимо Роши наказание получил спартаковец Руслан Литвинова – 2 матча дисквалификации.

    «Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции.

    В свою очередь Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принес извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан все-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Фонбет Кубке России, но и в РПЛ», – сказал Брейдо.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2024 16:28
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    Комментарии (2)
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    1730989371
    Когда Главнюка штрафовать начнёте,за неумение управлять командой!?
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    bratskij
    1731009518
    Николича наказать и на лавку посадить, пускай лучше Березуцкий тренирует.
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