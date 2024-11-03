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    • Червиченко оправдал Виллиана за избиение игроков «Спартака»

    Червиченко оправдал Виллиана за избиение игроков «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Получился очень хороший матч. Всего достаточно в дерби. Даже драка – как комплимент. Всe смотрелось на ура, ещe и 10 минут лишних. Я удивился, что Литвинову не показали карточку раньше, чем Роше. Если тебе прилетает по морде, надо отвечать, что он и сделал. На мой взгляд, ему первому прилетело, что он и пытался доказать арбитрам, когда один получил красную. И у одного губа разбита, и у второго. Было бы нечестно, если бы Литвинова не удалили.

    Болельщики «Спартака» могут называть мерзким кого угодно. Просто интересно у нас в чемпионате получается. Помните, как Пруцев получил плечом от Облякова, за что второй получил вторую жeлтую. То же самое исполнил Соболев в матче с махачкалинским «Динамо», но вроде даже штрафного не последовало. Вот такие разные правила в нашем футболе», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2024 13:41
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    Комментарии (23)
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    ivany4
    1730635835
    Как был червяк дурачком и подонком, таким и остался. До сих пор не научился понимать игру, а тем более выучить правила.)) Себя не уважать - общаться с таким. А тем более брать у него вью!!!
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    rash1959
    1730635953
    Ну вот }{ули ещё можно ожидать от этого жирного червя? Только изрыгание говна.
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    АЛЕКС 58
    1730635961
    Правильно Роша сделал,свини толпой его за морду хватают,а он молчать и терпеть должен. Позор свиням!
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    FCSpartakM
    1730637213
    Червяк по классике, дает комментарии по матчу, который у него шел в голове. Чувак, который на белое говорит, что это черное. Даже придумал, что Соболь с Махачкалой играл, оказывается
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    Ловкий Бубен
    1730637218
    Ну он первый оплеуху получил, на видео видно, причем за простое нарушение, даже на желтую было с натяжкой, не согласен что он подонок, ответ-ка Литвинову прилетела , человека нельзя судить за это : это точно избиением назвать нельзя, хотя согласен - это не оправдывает против карточки ему показанной за это , всё таки официальный матч
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    anatolich72
    1730637587
    Какой мерзкий человек однако!
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    Marshall1956
    1730642550
    Прав на 100 процентов
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    andr45
    1730643443
    В своем ненависти, это желеобразное совсем потеряло разум
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    CSKA57
    1730646179
    Браво, Игорь Геннадьевич! Хоть Вы нам посочувствовали!
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    andr45
    1730658642
    АРШАВИН «Пьянич умышленно толкнул Пруцева, ударил его локтем в лицо. Согласен, что Пруцев мог и не падать, но был умышленный удар локтем в лицо. А это у нас что, по правилам? Красная карточка»
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