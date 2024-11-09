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    • Стало известно, что Николич сказал Виллиану Роше после драки в дерби

    Стало известно, что Николич сказал Виллиану Роше после драки в дерби

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением насчет драки в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    • Потасовка состоялась во 2-м тайме.
    • Красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
    • Защитник ЦСКА получил 3 матча дисквалификации, Литвинов наказан 2 играми.

    – Какое у вас мнение по потасовке? Многие сказали, что для дерби это ещe было слабо.

    – Сильнее точно не надо было драться, ха-ха. Особой драки там и не было, больше трогали друг друга за шею. Конечно, получили красные карточки за это. Закончилась история. Тут нечего ни добавить, ни убавить. Просто так нельзя себя вести, с позиции тренера надо держать свои эмоции под контролем. Да, надо быть горячими, без эмоций нельзя играть в футбол, не только в дерби. Но надо всe держать на одном уровне, чтобы не мешало команде и не было красных карточек. У нас их не было в этом году, такое в первый раз. Видимо, команда не выдержала. Думаю, такого больше не будет.

    – У вас уже был разговор с Рошей?

    – Разговоры идут постоянно, ежедневно. Время обратно не вернешь, поэтому нет смысла заострять на этом внимание. Но мы обсуждали с Виллианом, что это точно больше не должно повториться. Это тоже процесс.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 11:15
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    Комментарии (6)
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    andr45
    1731143660
    Кто Вы слепой Николич - баран или козел?
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