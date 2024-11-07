Стало известно, простил ли Виллиан Роша Литвинова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, как вели себя на заседании игроки ЦСКА и «Спартака» Вилилан Роша и Руслан Литвинов.

Футболисты получили дисквалификации за агрессию в матче 14-го тура (0:2).

Бразилец наказан на 3 матча, Литвинов – на 2.

Дисквалификации меньше 4 матчей оспорить нельзя.

– Что сказал Литвинов на КДК РФС?

– Руслан извинился перед Рошей. Виллиан не стал дожидаться перевода и сказал на русском языке: «Я принимаю извинения».

Также глава КДК прокомментировал срок дисквалификации защитника ЦСКА.

– Почему в 2022 году Шамар Николсон получил за удар игрока «Зенита» 6 игр, а Роша сейчас – 3?

– Потому в протоколе матча «Зенит» – «Спартак» было написано: «Драка». В протоколе матча ЦСКА – «Спартак» было написано: «Агрессивное поведение». Именно поэтому мы могли дисквалифицировать Виллиана Рошу максимум на 4 матча. Эти критерии определяют арбитры.

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