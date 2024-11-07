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    Стало известно, простил ли Виллиан Роша Литвинова

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, как вели себя на заседании игроки ЦСКА и «Спартака» Вилилан Роша и Руслан Литвинов.

    • Футболисты получили дисквалификации за агрессию в матче 14-го тура (0:2).
    • Бразилец наказан на 3 матча, Литвинов – на 2.
    • Дисквалификации меньше 4 матчей оспорить нельзя.

    – Что сказал Литвинов на КДК РФС?

    – Руслан извинился перед Рошей. Виллиан не стал дожидаться перевода и сказал на русском языке: «Я принимаю извинения».

    Также глава КДК прокомментировал срок дисквалификации защитника ЦСКА.

    – Почему в 2022 году Шамар Николсон получил за удар игрока «Зенита» 6 игр, а Роша сейчас – 3?

    – Потому в протоколе матча «Зенит» – «Спартак» было написано: «Драка». В протоколе матча ЦСКА – «Спартак» было написано: «Агрессивное поведение». Именно поэтому мы могли дисквалифицировать Виллиана Рошу максимум на 4 матча. Эти критерии определяют арбитры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2024 17:23
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1730989945
    Я же говорю:ретроспекция-главное оружие спартачей,а не знание статей правил.Таков у них юротдел...
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    ...уефан
    1730990766
    ..."драка", "агрессивное поведение". А дальше идёт - "не спортивное поведение", "недостойное поведение" и т.д. и т.п...
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    Цугундeр
    1730992437
    "Высокие ,высокие отношения !")
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    andr45
    1730996863
    Не ожидал от этой джикиевской шестерки такой трусости и бесхребетности, столь присущей руководству «Спартака». Одно слово - ТУЗЕМЕЦ)))) PS ТУЗЕМЕЦ - коренной житель, уроженец какой-либо малоразвитой страны, преклоняющийся перед иностранным господином
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    Кривая да нелёгкая
    1731001143
    Написали бы драка Литвинова на 15 суток и штраф! Роше просто штраф
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