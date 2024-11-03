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    Мор назвал виновного в драке ЦСКА и «Спартака»

    Бывший спартаковец Эдуард Мор проанализировал драку ЦСКА и «Спартака» в 14-м туре РПЛ (0:2).

    «Эпизод с дракой – это нервы. В дерби такое бывает. Чаще всего такое бывает, когда футбол не получается. Когда игра даeтся, все играют. А когда на поле мало что получается, проигрывающая команда начинает вот так себя вести. Уже не первый раз такие инциденты с участием Роши. И здесь он был главным зачинщиком и виновником.

    Если говорить о большом наказании, нести его должен именно Роша. На месте «Спартака» я бы подал протест на красную карточку Литвинова», – сказал Мор.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2024 13:35
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    Комментарии (15)
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    subbotaspartak
    1730631477
    А перед Литвиновым извиниться... Бездомным не вмешиваться, коням ради бога...
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    ...уефан
    1730633219
    ...а чего все, как-то про Мойзеса ни гу-гу? Изначально он начал тренд пакостный задавать и косяков на нём не меньше тех, кто граблями махал...
    Ответить
    Интерес
    1730633433
    Во всём происшедшем виноваты создатели ФК "Пищевик".
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1730635552
    Виноват один персонаж. Заигрался в суперрефери! Свисток и карточка за снос Барко! Возможно и поостыли бы привередливые! Но у Сухинького были свои планы. А Карасевич превзошёл всех. Заметил Литвинова. Не заметил ни Гуарирапа,ни Мойзеса.
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    NewLife
    1730636241
    Не мешай карасю работать, он выполняет важное газовое задание.
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    Тинез Розоп
    1730640472
    ибо нех коням лягаться. но увы у них в природе так ....
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    Marshall1956
    1730642126
    Ничего другого и не ожидал от экс хряка.На Рошу кинулись толпой и оказался виноват он.Роша виноват что повелся на провокацию
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