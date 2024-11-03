Мор назвал виновного в драке ЦСКА и «Спартака»

Бывший спартаковец Эдуард Мор проанализировал драку ЦСКА и «Спартака» в 14-м туре РПЛ (0:2).

В матче было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Эпизод с дракой – это нервы. В дерби такое бывает. Чаще всего такое бывает, когда футбол не получается. Когда игра даeтся, все играют. А когда на поле мало что получается, проигрывающая команда начинает вот так себя вести. Уже не первый раз такие инциденты с участием Роши. И здесь он был главным зачинщиком и виновником.

Если говорить о большом наказании, нести его должен именно Роша. На месте «Спартака» я бы подал протест на красную карточку Литвинова», – сказал Мор.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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