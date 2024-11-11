Мантуан заявил о несобранности «Зенита» в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

– Матч вышел очень тяжелым. Из-за чего, на ваш взгляд?

– Думаю, в том числе, из-за того, что мы вышли на поле немного несобранными – и по сути начали встречу, уступая в счете, а это всегда очень сложно. К счастью, нам удалось справиться с этим и быстро перевернуть игру. Поле тоже доставило нам много трудностей, оно больше подходило стилю хозяев – выносам вперед, игре на вторых мячах. Считаю, мы достойно преодолели все эти неприятности.

– Первый круг РПЛ завершен. Как оцените его для команды и себя лично?

– Достаточно неплохо. К сожалению, мы потерпели одно поражение и один или два раза сыграли вничью, если не ошибаюсь. Но в целом это был хороший первый круг, другие команды тоже показали хорошую игру. В этом сезоне борьба в чемпионате особенно напряженная, и, думаю, она останется такой до самого конца. Уверен, мы продолжим в том же духе, будем упорно работать, добиваться побед и вернемся на первую строчку – туда, где и должен быть «Зенит».

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Следующий соперник – «Оренбург» (23 ноября).

Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

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