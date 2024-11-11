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    • Мантуан заявил о несобранности «Зенита» в матче с «Ахматом»

    Мантуан заявил о несобранности «Зенита» в матче с «Ахматом»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

    – Матч вышел очень тяжелым. Из-за чего, на ваш взгляд?

    – Думаю, в том числе, из-за того, что мы вышли на поле немного несобранными – и по сути начали встречу, уступая в счете, а это всегда очень сложно. К счастью, нам удалось справиться с этим и быстро перевернуть игру. Поле тоже доставило нам много трудностей, оно больше подходило стилю хозяев – выносам вперед, игре на вторых мячах. Считаю, мы достойно преодолели все эти неприятности.

    – Первый круг РПЛ завершен. Как оцените его для команды и себя лично?

    – Достаточно неплохо. К сожалению, мы потерпели одно поражение и один или два раза сыграли вничью, если не ошибаюсь. Но в целом это был хороший первый круг, другие команды тоже показали хорошую игру. В этом сезоне борьба в чемпионате особенно напряженная, и, думаю, она останется такой до самого конца. Уверен, мы продолжим в том же духе, будем упорно работать, добиваться побед и вернемся на первую строчку – туда, где и должен быть «Зенит».

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Следующий соперник – «Оренбург» (23 ноября).
    • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1731302420
    на 2й минуте пропустили, после чего пришлось выйти на поле и показать, кто тут чемпион. к 20й минуте уже 1:2, и снова перешли в эконом-режим, за что чуть не поплатились в концовке. мотивации нет на такие команды со дна таблицы.
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    Каратель помойников
    1731313710
    Как завуалированно объяснил что куй начали на физрука сырожу-сельдерея ложить))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731313765
    Мантуан не плох. В этом сезоне прибавил. Вот только хороших игроков Зенита спецом ломают. Гыгыгы
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    Ловкий Бубен
    1731332696
    Да мотивацию тяжело найти против такого соперника а клубам с дна таблицы легко , все хотят выиграть у Зенита, смотрится хорошо , тренер набирает очки , игроки попадают в инфо-поле , поэтому нужно искать внутренние резервы
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